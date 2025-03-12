Отаменді: Бенфіка мала робити різницю ще в домашній грі

Захисник Бенфіки прокоментував поразку від Барселони.

Лісабонська Бенфіка напередодні поступилась каталонській Барселоні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "орлів" Ніколас Отаменді прокоментував виступ власної команди.

"Це боляче, бо вилітати з будь-якого турніру завжди боляче. Ліга чемпіонів вимагає, щоб у тебе були певні очікування, щоб ти хотів змагатись і щоб ти хотів дійти до фіналу. На жаль, ми не змогли вирішити долю цього матчу вдома, і як наслідок ми були в невигідному становищі перед матчем-відповіддю.

Барселона сьогодні створювала більше моментів, у нас відповідно було більше проблем у захисті — це нормально.

Ми повинні продовжувати працювати. У нас матч чемпіонату цими вихідними, тож ми повинні продовжувати змагатись до кінця. Ми повинні думати про наші наступні цілі.

До матчу чемпіонату залишилось лише кілька днів, у неділю ми повинні продовжувати боротись. Відпочивати, відновлюватись і дивитись уперед.

У інших матчах проти Барселони цього сезону ми створювали більше гольових моментів, бо грали вдома. Це залишає гіркий присмак, тому що в домашній грі ми могли зробити різницю, забити гол, щоб приїхати сюди і змагатись на рівних.

Сьогодні, із несприятливим результатом першого матчу і пропущеним голом, ми повинні були вийти і спробувати отримати трохи більше від гри.

У Барселони завжди були хороші гравці в складі, і ми змагались із ними на рівних, нам удалось зрівняти рахунок, але, на жаль, далі ми пропустили більше м'ячів. Ми продовжували боротись до кінця, але це було неможливо.

Як я вже сказав, Ліга чемпіонів, чемпіонат та Кубок — це різні змагання. Зараз ми будемо відпочивати і думати про наступну гру, яка буде в чемпіонаті. Це наша головна мета на найближчий час. Ліга чемпіонів — це велике змагання, але ми повинні дивитись уперед", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному раунду каталонська Барселона зіграє проти сильнішого з пари Лілль — Боруссія Д.