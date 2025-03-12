Ямал установив новий рекорд Ліги чемпіонів

Чергове досягнення юного таланта Барселони.

Правий вінгер Барселони Ламін Ямал відзначився голом і асистом у домашньому поєдинку з Бенфікою в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Дві результативні дії 17-річного іспанця допомогли "блаугранас" здобути другу перемогу над "орлами", вибивши їх з єврокубка.

За даними офіційного сайту УЄФА, Ямал установив новий рекорд турніру. У віці 17 років і 241 дня він став наймолодшим гравцем із голом і асистом у матчі ЛЧ.

Раніше рекордсменом був нинішній центрфорвард Монако Брель Емболо, який виступаючи за Базель (проти Лудогорця, 4:0, 04.11.2014) відзначився двома такими результативними діями у віці 17 років і 263 днів. Також зазначимо, що на третій сходинці цього рейтингу з показником 17 років і 355 днів перебуває лівий вінгер Барселони Ансу Фаті (проти Ференцвароша, 5:1, 20.10.2020).

Нагадаємо, у чвертьфіналі плей-оф оновленої Ліги чемпіонів колективу Гансі Фліка протистоятиме переможець пари Боруссія Дортмунд — Лілль (перший матч — 1:1).