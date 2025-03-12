Лаже: Подорож, яку Бенфіка здійснила, має стати для нас уроком

Керманич Бенфіки прокоментував поразку від Барселони.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась каталонській Барселоні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував виступ власної команди.

"За фактом, у нас залишилось відчуття розчарування, тому що ми могли б зіграти краще в обох іграх. Те, як ми пропускали голи сьогодні, нас трохи прибило.

Ми приїхали з амбіціями забити свої власні голи і створити свої власні моменти. Нам це вдалось, але в захисті, особливо в індивідуальних дуелях, ми дозволили найкращим гравцям Барселони досягти успіху в індивідуальних діях.

Мати в складі суперників гравця в такій формі, у якій перебуває Ламін Ямал у цьому сезоні, і в трьох матчах настільки добре зіграти, як це зробила Бенфіка — це означає, що ми виконали роботу як команда, і це найголовніше. Команда забила свій гол, створила моменти, як ми й прогнозували.

У нас вийшов хороший виступ у Лізі чемпіонів. З самого початку в нас ніхто не вірив, бо ми ледь потрапили до плей-оф, але команда завжди мала дуже хороший тонус, із тим фактом, що навіть далеко від дому вона завжди грала гідно.

Я думаю, що ми повинні пишатись тим, що ми зробили, але в той же час розуміти рівень наших суперників і відчувати розчарування, тому що ми дійсно могли б зробити більше в обох іграх.

Подорож, яку ми здійснили, має стати для нас уроком, щоб ми могли повернутись сильнішими і повторити її знову. Це має бути нашим почуттям: повторити і зробити краще.

Це — кінець нашої роботи в Лізі чемпіонів, і тепер ми повинні повністю зосередитись на двох змаганнях, які у нас залишились: на чемпіонаті та на Кубку Португалії, і тепер ми повинні підготуватись якомога краще, відновитись і зосередитись на чемпіонаті зараз, на наступній грі з Ріу Аве.

Перемога Браги над Порту — це перемога, яка підносить Брагу на той рівень, на який вона заслуговує. Останні кілька ігор будуть дуже напруженими, тому що, ми граємо зі Спортінгом і Брагою. Тому я вважаю, що це буде війна до кінця, і найголовніше — це те, що ми можемо цей процес контролювати.

Ось чому ми закриваємо цю главу Ліги чемпіонів з гордістю і розчаруванням від того, що не можемо рухатись далі, і з повною зосередженістю на грі з Ріу Аве", — заявив португальський фахівець.

У наступному раунду каталонська Барселона зіграє проти сильнішого з пари Лілль — Боруссія Д.