Аль-Хелаїфі: Було враження, що ми граємо на Парк-де-Пренс

Очільник ПСЖ прокоментував перемогу над Ліверпулем.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні французький Парі Сен-Жермен здолав у серії пенальті англійський Ліверпуль на чужому полі.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував виступ власної команди.

"Це чудовий вечір для нас, для клубу, для його історії. Я говорив із гравцями перед грою і сказав їм, що сьогодні вони можуть написати власну історію.

Це було зовсім нелегко зробити, і ми хотіли б висловити нашу повагу Ліверпулю, який є чудовою командою, однією з найкращих, якщо не найкращою, у світі на сьогоднішній день.

Наші гравці, тренер, персонал, Луїш Кампуш... чесно кажучи, усі ми про це мріяли. Це чудова робота. Ми будемо святкувати сьогодні ввечері, але попереду ще довгий шлях.

Ми йдемо від матчу до матчу, але сьогодні гравці показали, що у нас великий характер. Я також думаю про наших уболівальників. Упродовж усього матчу у мене було враження, що ми граємо на Парк-де-Пренс. Їх було 3 000, але це було так, ніби нас було 50 000. Я дуже пишаюся нашими вболівальниками. Дякую їм, для них це теж перемога, тому що їхня підтримка дуже важлива для гравців і для клубу.

Це була важка гра тут, на Енфілді. Але це був ідеальний вечір для нас", — заявив катарський функціонер.

У наступному раунду французький Парі Сен-Жермен зіграє проти сильнішого з пари Астон Вілла — Брюгге.