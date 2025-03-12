Доннарумма: Бачу багато критики від "журналістів", якщо я можу їх так назвати

Голкіпер ПСЖ прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні здолав у серії пенальті англійський Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на чужому полі.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений цією грою та діями нашої команди загалом. Ми знали, як правильно страждати та терпіти. Ми знали, що грати тут буде нелегко. Грати на цьому стадіоні, із винятковою і пристрасною публікою, не може бути легко. Завжди важко приїжджати сюди і тим паче відігравати поразку 0:1 у першому матчі.

Тому нам довелось потерпіти, що ми також передбачали, але в підсумку команда впоралась.

Я бачу багато критики від "журналістів", якщо я можу їх так назвати, стосовно себе, які говорять про щось, не знаючи при цьому, що взагалі собою являє робота воротаря.

У першому матчі ми пропустили удар по воротах і гол, і вони писали, що це — суто моя провина, але це нормально. Я завжди працюю і намагаюсь посміхатись, працювати і робити все можливе для перемоги в наступній грі", — заявив італійський виконавець.

У наступному раунду французький Парі Сен-Жермен зіграє проти сильнішого з пари Астон Вілла — Брюгге.