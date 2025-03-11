Артета: Ліга чемпіонів — це турнір, до якого ми ставимося з великим ентузіазмом

Наставник "канонірів" поділився своїми думками перед грою з ПСВ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

"Всі завершили минулу гру проти Манчестер Юнайтед. Тому я очікую, що ті ж гравці будуть доступні. Завжди є можливості для покращення, і ми вже говорили про багато ситуацій, які ми могли б зробити краще в останніх іграх.

Ліга чемпіонів — це турнір, до якого ми ставимося з великим ентузіазмом. Ця гра може поставити нас у захоплююче становище. Ми також продовжимо боротися, щоб спробувати виграти кожну гру у Прем'єр-лізі.

Чи змирився я з сезоном без трофеїв? Ми ще цього не досягли. Те, як я б описав невдачу, відрізнятиметься від вашого коментаря чи будь-кого ще", — наводить слова Артети прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Арсенал – ПСВ відбудеться завтра, 12 березня, о 22:00 за Києвом. У першому матчі "каноніри" були сильнішими з рахунком 7:1.