ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 4 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лондонський Арсенал на стадіоні Філіпс у Ейндговені розтрощив ПСВ.

У цьому матчі команда Мікеля Артети мала відмінні показники результативності, скориставшись чи не кожним моментом, який вона створювала. Як можна зауважити за рахунком, їх було чимало.

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Арсенал у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСВ — Арсенал 1:7

Голи: Ланг, 43 (пен.) — Тімбер, 18, Нванері, 21, Меріно, 31, Едегор, 47, 73, Троссар, 48, Калафіорі, 85

ПСВ: Бенітес — Ледезма (Карсдорп, 66), Фламінго (Нагало, 46), Боскальї (Обіспо, 82), Маласія — Сайбарі (Веерман, 83), Схаутен, Тіл — Перішич, де Йонг (Бакайоко, 65), Ланг.

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 77), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 35) — Едегор, Парті (Зінченко, 71), Райс — Нванері (Стерлінг, 71), Меріно (Тірні, 77), Троссар.

Попередження: Льюїс-Скеллі, Парті, Тімбер