Алонсо: У футболі багато несподіванок, Баєру нема чого втрачати

Команда налаштовується на диво в ЛЧ.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився напередодні другого матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії.

"Ми перебуваємо в ситуації, коли нам нема чого втрачати. Тільки Баварія може втратити щось сьогодні.

100% уболівальників Баварії вірять, що вони пройдуть далі. Я впевнений, що не багато вболівальників Бохуму за рахунку 0:2 вірили, що вони можуть перемогти Баварію, але вони зробили камбек і перемогли. У футболі відбувається багато несподіванок і це може повторитися завтра.

Ми виграли Бундеслігу, не програвши жодного матчу. Отже, команда може робити складні речі. Гравці знають та відчувають це, що важливо. Перший гол може відіграти велику роль", – сказав Алонсо.

Перший матч завершився перемогою Баварії 3:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 11 березня, початок о 22:00.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.