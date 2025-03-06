Хабі Алонсо: Повинні навчитись вірити в камбек у другому матчі

Керманич Баєра прокоментував перемогу над Баварією.

Напередодні леверкузенський Баєр поступився мюнхенській Баварії у рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Баварія — Баєр 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні багато що пішло проти нас. Ми самі винні в тому, що віддали всі шанси Баварії. Ми припустились великих помилок, особливо в другому таймі. Ось чому у нас зараз поганий результат.

Ми повинні зробити висновки з цієї поразки і все ще вірити в камбек, ми не здамось. Нічого ще не закінчилось, поки не закінчився матч-відповідь. У нас усе ще є шанс, тому ми будемо боротись до кінця.

Замінити Мукіеле поперерві? У мене була така думка, але я вирішив не робити цього. Ми хотіли повернутись у другому таймі з тими гравцями, які були до цього на полі.

Після рахунку 2:0 наше мислення і менталітет постраждали. Ми не змогли відреагувати і заспокоїтись, отримали червону картку і пенальті, які все змінили.

Зараз ми відстаємо на три м'ячі, але ніколи не знаєш, що буде далі. Один гол може змінити все.

Те, про що ми говорили у перерві та після гри, залишається в роздягальні. Але у футболі завжди потрібно повертатись до роботи після поганого вечора. Ми були готові до важкої гри, але самі собі зробили життя ще важчим.

Ми самі заподіяли собі біль, але тепер ситуація така, яка склалась. Ми повинні повернутись до роботи після того, як мине трохи часу відновлення, звичайно, але ми повинні навчитись вірити в камбек у другому матчі. Ми не можемо опускати руки", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та мюнхенською Баварією відбудеться 11 березня.