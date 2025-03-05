Хабі Алонсо: П’яти поганих хвилин з Баварією може вистачити, щоб вилетіти

Керманич Леверкузена висловився про майбутню гру в Лізі чемпіонів.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мюнхені місцева Баварія зустрінеться з леверкузенським Баєром.

Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з мюнхенцями.

"Ми у хорошій формі й хочемо знову показати, що можемо нав’язати боротьбу Баварії. Але ми також розуміємо, що Ліга чемпіонів і Бундесліга — це зовсім різні турніри. Ліга чемпіонів більш емоційна, і найважливіше — контролювати ці емоції. П’яти поганих хвилин може вистачити, щоб вилетіти.

Ми добре знаємо одне одного й нещодавно вже грали. Нам потрібно бути готовими до складних моментів, які можуть виникнути. Це Баварія, найкраща команда Німеччини, але найкраща команда не завжди перемагає. Подивимося", — цитує слова Хабі Алонсо офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія Мюнхен — Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 5 березня, о 22:00 за київським часом.