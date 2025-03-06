Педрі: Після вилучення Кубарсі ми точно знали, що маємо робити

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував перемогу над Бенфікою (1:0) в матчі 1/8 ЛЧ.
"Ми мали проблеми в попередніх матчах. Ми знали, як оборонятися і використовували свої можливості.
Після вилучення Кубарсі ми точно знали, що маємо робити. Ми повинні були захищатися як єдине ціле, а попереду використовувати перевагу швидкості Рафіньї, якості Ламіну та здатність Левандовського відпрацьовувати ззаду.
Крім того, ми змогли забити, тому ми задоволені.
Наприкінці матчу я відчував себе трохи втомленим, але, коли це необхідно, треба бігти якнайшвидше. Тепер настав час відпочити, бо попереду ще один матч.
Ми їдемо задоволеними, але половина роботи ще не зроблена", – сказав Педрі.
Матч-відповіді між Барселоною та Бенфікою відбудеться 11-го березня, о 19:45 за київським часом.