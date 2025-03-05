Кубарсі: Барселона може боротися за всі титули

Пау Кубарсі відповів на запитання, чи спроможні "синьо-гранатові" виграти Лігу чемпіонів цього сезону.

Захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"Ми можемо виборювати всі титули. Не сказав би, що ми маємо простий шлях у Лізі чемпіонів, і це може бути дуже складно, але ми повинні йти від матчу до матчу і намагатися виграти їх усі.

Чи уявляю собі перемогу в Лізі чемпіонів? Барселона – клуб мого життя. Звичайно, перемога в Лізі чемпіонів — це одна з багатьох цілей, яких хочу досягти. Але жити треба справжнім моментом. Попереду матчі з Бенфікою", — наводить слова Кубарсі AS.

Нагадаємо, перший матч Бенфіка — Барселона відбудеться сьогодні, 5 березня, о 22:00 за Києвом.