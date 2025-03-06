Бенфіка — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лісабонська Бенфіка на стадіоні Да Луж поступилась каталонській Барселоні.

Посеред першого тайму команда Ганса-Дітера Фліка залишилась у меншості через вилучення центрального захисника, що суттєво нашкодила її можливостям у атаці.

Однак колектив Бруну Лаже цим так і не скористався — натомість "орли" привезли собі черговий пропущений м’яч уже посеред другої половини зустрічі, а Войцех Щесни в рамці воріт "блаугранас" зробив усе, щоб цей гол залишився єдиним у грі.

Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка, 11 березня, розпочавшись о 19:45 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Барселона у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Бенфіка — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 61

Бенфіка: Трубін — Араужу (даль, 57), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру (Белотті, 70), Кекчю (Сашеш, 84) — Актюркоглу, Павлідіс (Кабрал, 84), Шельдеруп (Регу, 70).

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 79), Педрі — Ямал (Ферран, 56), Ольмо (Араухо, 27), Рафінья — Левандовські (Мартін, 79).

Попередження: Баррейру, Сілва, Каррерас, Регу — Мартінес, Араухо