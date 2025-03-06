Аліссон: Матч із ПСЖ був найкращим у моєму житті

Бразилець продемонстрував видатну гру.

Воротар англійського Ліверпуля Аліссон Бекер прокоментував перемогу своєї команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ (1:0). Його слова наводить BBC.

"Напевно, це був найкращий матч у моєму житті. Тренер говорив нам, як важко буде грати з ПСЖ, які вони сильні в контролі м'яча та що нам доведеться страждати. Ми знали, що на нас чекає.

Ми багато працювали. В них виходило створювати безліч моментів, іноді один на один, але найважливіше в обороні — змусити гравця з м'ячем задуматися. Всі зусилля команди полегшують мою роботу. А потім, наприкінці, Елліотт вийшов на поле і забив гол — це чудова історія для нас. Чудова ніч", — сказав Аліссон.