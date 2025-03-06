Енріке — після поразки від Ліверпуля: Це дуже несправедливо

Прикра поразка парижан.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліверпуля (0:1). Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Це дуже несправедливо. Можливо, наш найповніший матч у Лізі чемпіонів. Їхнім найкращим гравцем був воротар. Я дуже пишаюся своєю командою, але футбол іноді буває несправедливим. Ми були набагато кращими за Ліверпуль. Але вони перемогли.

Ми заслуговували на більше. Сьогоднішня гра не залежала від дрібниць або статистичних даних. Ми перевершували набагато, не даючи Ліверпулю грати у свій футбол. Він був кращим за нас перші п'ять хвилин, але потім сильнішими були ми.

Безсумнівно, ПСЖ може пройти далі. Ми провели тільки перший матч. Втрачати нам нічого. Якщо зуміємо повторити сьогоднішню гру, то зможемо пройти.

Звичайно, в Ліверпулі важко грати, але ми вирушимо туди і зіграємо так само, як і цього вечора. Таке ми раніше вже відігравали і їдемо туди, щоб знову постаратися це зробити. Ми вирушимо в Ліверпуль і покажемо себе командою, яка гідна пройти далі і вміє грати у футбол", — сказав Луїс Енріке.

Матч-відповіді між Ліверпулем та ПСЖ відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.