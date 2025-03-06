Джака: Такий пенальті Майкл Олівер не поставив би у АПЛ

Півзахисник Баєра прокоментував перемогу над Баварією.

Леверкузенський Баєр напередодні поступився мюнхенській Баварії у рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Баварія — Баєр 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "фармацевтів" Граніт Джака прокоментував виступ власної команди.

"Якщо ми вийдемо на другий матч із таким самим менталітетом, як сьогодні Баварія, заб’ємо свій гол, то далі все можливо. Особисто я не збираюсь здаватись.

Ми можемо перемогти Баварію. Ми повинні віддати все. І ми не здамось.

Пенальті? Такий пенальті Майкл Олівер не поставив би у Прем'єр-лізі. Це розчаровує. Я добре знаю Майкла з Англії.

Розчарування величезне. Сьогодні сталось багато такого, що мені доводиться затамувати подих, щоб зараз не бовтнути чогось зайвого. Я не збираюсь чіплятися до окремих гравців, але було кілька речей, які не повинні були статись на цьому рівні.

Гра без нападника? Я не тренер. У нього є свої ідеї — чи з "дев’яткою" нам грати, чи без неї", — заявив швейцарський фахівець.

Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та мюнхенською Баварією відбудеться 11 березня.