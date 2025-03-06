Баварія — Баєр 3:0 Відео голів та огляд матчу 05.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 мюнхенська Баварія на стадіоні Альянц Арена переграла леверкузенський Баєр.

Цього разу команда Венсана Компані таки забила швидкий гол, а у відповідь не пропустила, тож у подальшому змогла контролювати хід подій.

У другому ж таймі "фармацевти" почали з помилки власного голкіпера та вилучення захисника, після чого їхні думки були пов’язані виключно з уникненням повного розгрому.

Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка, 11 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Баєр у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баварія — Баєр 3:0

Голи: Кейн, 9, Мусіала, 54, Кейн, 75

Баварія: Ноєр (Урбіг, 58) — Лаймер (Станішич, 68), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 89), Девіс — Кімміх, Горецка (Палління, 89) — Олісе, Мусіала, Коман (Сане, 68) — Кейн.

Баєр: Коварж — Ермосо, Та, Інкап’є — Мукіеле, Паласіос, Джака (Гарсія, 81), Грімальдо (Буендія, 87) — Вірц (Шик, 81) — Адлі (Тапсоба, 68), Фрімпонг (Артур, 81).

Попередження: Лаймер, Горецка — Мукіеле, Тапсоба, Та