Кейн: Було б добре додати ще один гол наприкінці

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Баєром.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла леверкузенський Баєр у рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Баварія — Баєр 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував успіх власної команди.

"Ми були зосереджені з першої хвилини, ми знали, що гра тут, на Альянц Арені, буде відрізнятись від останньої гри в Бундеслізі. Сьогодні всі виконали хорошу роботу.

Було б добре додати ще один гол наприкінці, але ми задоволені й трьома голами. Із нетерпінням чекаємо на другий матч.

Леверкузен — наш найближчий суперник у Німеччині. Мені здається, що це була лише п’ята їхня поразка за останні два роки. У нас було багато важких битв останнім часом.

Ми знаємо, що другий матч не буде легким. Вони вийдуть на гру з вірою в те, що зможуть все змінити. Ми ж повинні бути налаштовані так само, як і сьогодні. Наступний тиждень буде важким", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та мюнхенською Баварією відбудеться 11 березня.