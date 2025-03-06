Компані: Зараз не час нас хвалити

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла леверкузенський Баєр у рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Баварія — Баєр 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував успіх власної команди.

"Це лише перший тайм, і ми повністю зосереджені на другому матчі. Це була найважливіша гра в сезоні, але, сподіваюсь, у нас будуть ще важливіші матчі. Ми зберігаємо спокій, як і завжди, і показали, що ми завжди готові до бою.

Ми багато чого зробили правильно, інакше не можна перемогти таку команду. Ми повинні повторити те, що у нас вийшло сьогодні, але вже на наступному тижні. Зараз не час нас хвалити. Звичайно, хлопці можуть бути щасливі, але ми переключимо нашу увагу на Бохум, а потім — на гру у вівторок.

Ноєр? У мене все ще немає інформації про нього, але це правда, що він отримав травму під час святкування. Схоже, що це литка. Ми повинні почекати і побачити.

Дебют Урбіга? Бувають і легші ігри для дебюту. Він дуже спокійний і впевнений у собі. Я не буду тиснути на нього, ми завжди використовували ротацію на всіх позиціях і повинні продовжувати це робити. Ми знаємо, що у нас є для цього талановиті гравці", — заявив бельгійський фахівець.

Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та мюнхенською Баварією відбудеться 11 березня.