Ді Марія пропустить матч проти Барселони

Аргентинець продовжує відновлення після травми.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У 37-річного аргентинця м'язова травма, через яку він пропустив низку останніх матчів "орлів". Сроки його відновлення не називаються.

Також команді, в якій виступає український воротар Анатолій Трубін, не допоможе півзахисник Флорентіну.

Цього сезону Ді Марія провів 32 матчі, в яких забив 14 голів та віддав вісім асистів. На рахунку Флорентіну 31 матч і два забиті м'ячі.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Барселона відбудеться завтра, 5 березня, о 22:00 за Києвом.