Бенфіка — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 5 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Лісабоні місцева Бенфіка зустрінеться з Барселоною.

СЕРЕДА, 5 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕШТАДІУ ДУ СЛ БЕНФІКА, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Бенфіка в 1/16 фіналу плей-оф оновленого єврокубка мала пройти випробування Монако. Після скромного першого матчу з одним голом у Франції, який завершився на користь гостей, команди влаштували гольову феєрію в Португалії (3:3), внаслідок чого до наступного раунду вийшли підопічні Бруну Лаже. Тепер на них чекає ще складніший виклик у вигляді другої і третьої за сезон зустрічей із Барселоною.

У сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів, 21 січня, "блаугранас" Гансі Фліка влаштували в Лісабоні запаморочливий камбек, завдяки пізньому взяттю воріт у виконанні Рафіньї здобувши перемогу з рахунком 5:4. На повторення сценарію того поєдинку навряд чи варто очікувати, але обидва колективи цілком здатні порадувати чудовим виступом сьогодні ввечері.

Тижнем раніше Бенфіка приймала Брагу в чвертьфіналі Кубка Португалії. Результативний удар найкращого бомбардира лісабонців Вангеліса Павлідіса (18 голів у всіх турнірах) приніс їм мінімальну, "суху" перемогу. У Барселони ж часу на відпочинок і підготовку було помітно менше. Минулої неділі каталонці вдома розгромили Реал Сосьєдад (4:0), знову очоливши турнірну таблицю Ла Ліги.

Колектив Фліка в 2025 році не знає смаку поразок у всіх турнірах (12В, 3Н) і очікуємо, що сьогодні ця статистика не погіршиться. Нічия для команди Лаже буде успішним результатом, навіть на власному полі, адже гранд чемпіонату Іспанії уже продемонстрував раніше, що може вийти переможцем із такої дуелі навіть пропустивши чотири голи.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Бруну Лаже, головний тренер Бенфіки: "Нас не цікавить, фаворит Барселона чи ні. Я повністю зосереджений на тому, чого ми можемо досягти. Ми ведемо боротьбу в Лізі чемпіонів, Кубку й чемпіонаті Португалії, і ми вже маємо один трофей (Кубок ліги). Наша мета — здобути ще більше нагород у цьому сезоні".

Гансі Флік, головний тренер Барселони: "Ми очікуємо, що зустрінемося з дуже хорошою командою, однією з найкращих у турнірі. На цій стадії не буває легких матчів. Бенфіка — фантастичний суперник, виступаючий на стадіоні з особливою атмосферою. Буде складно, тож ми не думаємо далі цього матчу. Починаємо з рахунку 0:0 і повинні викластися на повну".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Т. Араужу, А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Баррейру, Аурснес, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Даль

Барселона: Щесни — Кунде, Р. Араухо, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі, Ольмо — Ямал, Рафінья — Левандовські

Не зіграють: Ба, Ді Марія, М. Сілва, Саншеш, Флорентіну — Крістенсен

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