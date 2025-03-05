Арсенал встановив рекорд плей-оф Ліги чемпіонів

Ввійти в історію допомогла розгромна виїзна звитяга над ПСВ.

Арсенал у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Ейндговені знищив ПСВ.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За даними OptaJoe, лондонський клуб став першим в історії, якому вдалося відзначитися 7+ голами у виїзному матчі плей-оф ЛЧ.

У той же час записати на свій рахунок сім результативних ударів в єврокубковому поєдинку на виїзді Арсеналу вдалося вперше з листопада 1993 року (1/8 фіналу Кубка володарів кубків, Стандард, 7:0).

Раніше повідомлялося, що Нванері став третім наймолодшим автором гола в плей-оф Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що матч-відповідь у Лондоні відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.