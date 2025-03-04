Нванері — третій наймолодший автор гола в плей-оф Ліги чемпіонів

Вихованець Арсеналу поступився лише Беллінгему та Кркичу.

Атакувальний півзахисник Арсеналу Ітан Нванері відзначився голом у виїзному матчі проти ПСВ в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Гравець подвоїв перевагу гостей на 21-й хвилині зустрічі. За даними BBC, у віці 17 років і 348 днів англієць став третім наймолодшим автором гола в плей-оф ЛЧ.

Лідер цього рейтингу нападник Барселони Боян Кркич (17 років і 217 днів) у квітні 2008-го уразив ворота Шальке в Гельзенкірхені (1:0), тоді як у квітні 2021-го в Дортмунді півзахисник місцевої Боруссії Джуд Беллінгем відзначився голом у поєдинку з Манчестер Сіті (1:2).

За даними Squawka Нванері також став другим наймолодшим після півзахисника Сеска Фабрегаса (17 років і 309 днів, березень 2005-го) виконавцем Арсеналу, який зіграв у плей-оф Ліги чемпіонів.

На рахунку Ітана тепер вісім голів і один асист у 27-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

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