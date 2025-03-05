Женезіо: Лілль недостатньо ризикував у атаці

Керманич Лілля прокоментував нічию проти Боруссії Д.

Напередодні французький Лілль зіграв унічию проти дортмундської Боруссії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Боруссія Д — Лілль 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "догів" Бруно Женезіо прокоментував виступ власної команди.

"Я б не сказав, що над нами домінували суперники, тому що ми не надто страждали в грі в обороні. Я б сказав, що ми навпаки були доволі боязкі в грі з м'ячем. Ми були надійні в обороні, але трохи боязкі, коли справа доходила до використання м'яча задля атаки. Ми недостатньо ризикували в атаці і не робили достатньо забігань.

Другий тайм був набагато більш досконалим, із хорошим контролем і більшим ризиком, що дозволило нам повернутись у гру і забити свій гол, на який, я думаю, ми заслуговували.

Ми виправили 2/3 дрібних помилок в обороні після перерви, щоб мати можливість пресингувати трохи вище, а потім, перш за все, я просто попросив своїх гравців бути більш розкутими в атаці. Ми повинні були більше грати вперед і бігти в глибину, чого нам не вистачало в першому таймі, щоб використовувати простір позаду суперників.

Я вважаю, що в другому таймі ми грали дуже добре, і нам удалось відквитати один м'яч. Нам навіть де в чому шкода, що ми не виграли, тому що я думаю, що ми могли б зіграти ще краще в другому таймі, але це все одно хороший результат. Зараз ми пройшли лише половину двоматчевого протистояння.

Так, ми знали, що це команда, яка створює багато гольових моментів після розіграшів стандартів, кутових та штрафних ударів. Я вважаю, що ми досить добре захищались, навіть якщо нам забили гол після одного з них. У суперників є габаритні гравці та дуже хороші нападники, тому нам, очевидно, доведеться бути дуже пильними у матчі-відповіді, особливо в таких ситуаціях, і пропускати якомога менше.

Але я також думаю, що буде дуже важливо взяти гру під контроль, як ми це зробили в другому таймі. Бути здатними нав'язати те, що є нашими сильними сторонами, тобто контроль м’яча, різноманітність у грі, короткі передачі, довгі передачі, ривки з глибини.

Тепер, ще раз кажу вам, попереду матч у суботу, який є дуже важливим для нашого становища в чемпіонаті, а потім ми готуватимемось до матчу-відповіді.

Ми задоволені тим, що відігрались, адже коли ти поступаєшся в Лізі чемпіонів на виїзді, завжди нелегко відіграватись потім, але це правда, що з огляду на те, що ми показали в другому таймі, ми шкодуємо, що не забили другий гол. Але це все одно хороший результат.

Знову ж таки, до визначення переможця залишилось ще два тайми, які вирішать, яка команда пройде до чвертьфіналу. Ми тільки на середині цього шляху. Тепер нам потрібно добре відновитись і підготуватись до гри в Монпельє, перш ніж ми знову зустрінемось із Дортмундом", — заявив французький фахівець.

Матч-відповідь поміж Ліллем та Боруссією Д відбудеться 12 березня.