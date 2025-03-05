Браїм Діас: Ще один чарівний вечір на Бернабеу

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Атлетіко.

Реал напередодні виграв перше мадридське дербі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Атлетіко на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Браїм Діас прокоментував успіх власної команди.

"Гол на Сантьяго Бернабеу — це завжди щось неймовірне, тому що коли ти одягаєш цю футболку, ти завжди повинен віддавати всі сили на полі. Ми зіграли гарну гру. Мій гол приніс користь команді, але попереду ще другий матч, де ми повинні будемо викластись на повну.

Ми трохи занепали духом після пропущеного м’яча, але в другому таймі все змінилось. Будь-якої миті один з нас може створити суперникам проблеми, і саме так воно і сталось. Ще один чарівний вечір на Бернабеу.

Але дуель усе ще відкрита. Добре, що ми виграли вдома, але на нас тепер чекає не менш важка гра на полі суперників. Це ще не кінець, є ще другий матч, і ми повинні віддати в ньому усе. Це Ліга чемпіонів, і будь-яка деталь має значення", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж Атлетіко та Реалом відбудеться 12 березня.