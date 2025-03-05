Реал Мадрид — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 4 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Реал впорався з Атлетіко на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Господарі поля швидко вийшли вперед завдяки голу Родріго. Проте, взяття воріт у виконанні Хуліана Альвареса дозволило гостям піти на перерву за нічийного результату. У другій половині "вершкові" вдруге вийшли вперед — голом відзначився Браїм Діас. Уникнути поразки "матрацникам" так і не вдалося.

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Атлетіко в рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 — Альварес, 32

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Васкес, 83), Асенсіо, Рюдігер, Менді — Діас (Ендрік, 89), Чуамені, Камавінга (Модрич, 63) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне (Галлагер, 64), Барріос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Ліно (Моліна, 65) — Альварес, Грізманн (Ле Норман, 71)

Попередження: Діас