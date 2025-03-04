Реал переміг Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Карло Анчелотті забила по голу в кожному з таймів, на що "матрацники" відповіли шикарним голом Хуліана Альвареса.

Реал приймав на своєму полі Атлетіко в рамках головного єврокубкового турніра. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вирішив залишити в запасі українського голкіпера Андрія Луніна. Також відзначимо відсутність Джуда Беллінгема, який відбував дискваліфікацію. У Атлетіко з перших хвилин в центрі захисту з'явився Клеман Ленгле.

З перших хвилин господарі взяли м'яч під свій контроль й шукали недоліки в обороні сусідів. І це вдалось доволі швидко. Вальверде віддав класну передачу в на хід, Родріго, той виграв забігання у Галана, змістився в центр й пробив точно в дальній кут. 1:0. Трохи пізніше Вінісіус обігрався з Діасом, увірвався в чужий штрафний під гострим кутом й пробив — захисник в підкаті заблокував удар.

Атлетіко мало що вдавалось в атаці, а Реал продовжував знаходити гарні позиції біля чужого штрафного, але наступний гол все ж таки забили "матрацники". Хуліан Альварес змістився з лівого флангу в центр й шикарним обвідним ударом вразив дальній верхній кут. У Тібо Куртуа не було жодних шансів врятувати свою команду.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а вже на початку другого тайму Реал знов вийшов вперед. Браїм Діас ледь не впав в чужому штрафному, якимось дивом розібрався з декількома опонентами в чужому штрафному й пробив точно в дальній кут. 2:1. Атлетіко шукав моменти, щоб встановити паритет. В одному з епізодів Грізманн покотив м'яч на дальню стійку, але ніхто з партнерів та не з'явився, щоб замкнути передачу.

Тренери обидвох команд робили багато замін, а Дієго Сімеоне кардинально перекроїв склад та схему, але це не принесло дивіденди. В заключні хвилини матчу Реал більше атакував й мав гарний шанс: Мбаппе увірвався в чужий штрафний й котив вже на порожній кут Вінісіусу, але того випередив Льоренте. Модрич пробивав другим темпом, але Облак легко впорався. Атлетіко так і не зміг створити дійсно небезпечний момент і поступився з рахунком 1:2.

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 - Альварес, 32

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Васкес, 83), Асенсіо, Рюдігер, Менді — Діас (Ендрік, 89), Чуамені, Камавінга (Модрич, 63) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне (Галлагер, 64), Барріос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Ліно (Моліна, 65) — Альварес, Грізманн (Ле Норман, 71)

Попередження: Діас