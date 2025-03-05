Хуліан Альварес: Реал забивав голи в потрібні моменти

Форвард Атлетіко прокоментував поразку від Реала.

Атлетіко напередодні поступився у першому мадридське дербі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "матрацників" Хуліан Альварес прокоментував успіх власної команди.

"Вони забивали голи в потрібні моменти. Гра власне починалась із пропущеного нами гола. Потім зрівняли рахунок. Часом ми контролювали матч і гру, але ми знали, що це буде не легко робити, тому що це був матч на полі суперників. У Реала чудові гравці.

Ми розуміємо, що в нас залишилось 90 хвилин, і один своєчасний гол може все вирішити. Тим паче вдома для нас, із нашими вболівальниками. Тепер давайте думати про гру чемпіонату, а потім якнайкраще підготуємося до матчу-відповіді вдома.

Мій гол? Це був гарний удар, він зрівняв рахунок у матчі. Потім у нас були шанси забити ще, але ми не змогли цього зробити. Ми повинні продовжувати працювати", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж Атлетіко та Реалом відбудеться 12 березня.