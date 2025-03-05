Сімеоне: Можливо, Атлетіко все ще залишається у грі

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Реала.

Напередодні Атлетіко поступився у першому мадридське дербі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Реала на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував успіх власної команди.

"Дуже насичений у тактичному плані матч. Ми досягти свого у різний спосіб, але суперники почали краще, забили гол, під час якого ми б мали захищатись краще.

Вони забили чудовий гол на початку гри. Але великою заслугою нашої команди було те, що ми не здались, не впали в панічний страх, який приходить із швидким пропущеним голом, а навпаки, почали грати, почали входити в гру, почали проникати на половину поля суперника, і гол зрештою прийшов.

Також була передача Джуліано, яку Ліно не зміг замкнути. Ми пішли на перерву з добре зіграним першим таймом за плечима. Другий тайм ми розпочали так само, чудова гра Браїма, яку ми також могли б більш якісно закрити. Це перехилило баланс гри, і тоді контратаки могли б вирішити долю матчу. Реал має великий потенціал для такої гри, і це приносить йому багато користі.

Заміна Грізманна на Ле Нормана? У атаці в нас залишились Корреа, Серлот і Хуліан Альварес, а в обороні у нас були ресурси проти контратак, які могли створити наші суперники. Ми добре контролювали гру, ми добре використали останній частину поля, створили момент, який міг завершитись голом, і хто знає, можливо, ми все ще залишаємось у грі, і, можливо, у нас буде гарна ніч у наступну середу.

Я розумію, що в першу чергу ми зараз маємо думати про Хетафе. А вже від неділі ми почнемо думати про матч-відповідь", — заявив аргентинський фахівець.

Матч-відповідь поміж Атлетіко та Реалом відбудеться 12 березня.