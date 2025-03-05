Анчелотті: У цій дуелі ще нічого не вирішено

Керманич Реала прокоментував перемогу над Атлетіко.

Напередодні Реал виграв перше мадридське дербі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Атлетіко на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував успіх власної команди.

"У цій дуелі ще нічого не вирішено. Завжди важка гра проти Атлетіко. І якщо сьогоднішня була важкою, то уявіть собі що буде наступної середи. У нас є невелика перевага, і тепер ми сповнені рішучості добитися виходу до наступного раунду.

Другий матч буде важким, там мало що зміниться. Атлетіко буде тиснути трохи сильніше, але це буде рівна гра. Це раунд 1/8 фіналу, але це може бути для нас як півфінал чи взагалі фінал. Ми не будемо раді зустрічі з Атлетіко, так само як і Атлетіко не буде радий грати з нами.

У Мбаппе не було жодних проблем. Вони вдвох із Вінісіусом добре грали і допомагали в захисті, що завжди дуже добре для нас.

Але не все не так просто. Минулого року ми були більш ефективними в атаці, тому що у нас був майстер стандартів Тоні Кроос і фантастичний нападник Хозелу. Ми забивали голи зі стандартів, і ми працюємо над цим, шукаючи різні рішення.

Буває так, що в останні хвилини з'являється більше втоми. Рахунок 3:1 дав би нам більше спокою, але це мало що змінює. Ми задоволені й цією невеликою перевагою", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж Атлетіко та Реалом відбудеться 12 березня.