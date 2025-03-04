​Брюгге — Астон Вілла 1:3 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 4 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Астон Вілла у заключному відрізку вирвала гостьову перемогу над Брюгге завдяки автоголу та реалізованому пенальті.

Команда Унаї Емері відкрила рахунок уже на 3-й хвилині завдяки голу Леона Бейлі, але Максім Де Кейпер швидко відновив паритет.

У рівному поєдинку все вирішилося в кінцівці: автогол Брендона Мехеле та реалізований пенальті Марко Асенсіо на 88-й хвилині принесли бірмінгемцям перемогу 3:1, що ставить бельгійців у скрутне положення перед матчем-відповіддю на Вілла Парк.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Астон Вілла у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Брюгге — Астон Вілла 1:3

Голи: Де Кейпер, 12 - Бейлі, 3, Мехеле, 83 (аг), Асенсіо, 88 (пен)

Брюгге: Міньйоле — Саббе (Ветлесен, 90), Мехеле, Ордоньєс, Де Кейпер — Яшарі, Оньєдіка (Скураш, 90) — Тальбі (Сіке, 86), Ванакен, Цоліс — Жутгла (Меруп Нільсен, 86)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дісасі (Кеш, 64), Мінгз, Дінь — Макгінн (Камара, 64), Тілеманс — Бейлі (Ремзі, 64), Роджерс, Рашфорд (Асенсіо, 64) — Воткінс (Богард, 90)