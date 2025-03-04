Артета — про ПСВ: Попереду — команда, яка вибила Ювентус

Іспанець висловився напередодні матчі з ПСВ.

Наставник Арсеналу Мікель Артета прокоментував сьогоднішній матч з ПСВ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Попереду – команда, яка вибила Ювентус. Ми багато грали з ними за останні роки, тому знаємо, який виклик чекає на нас.

Результати у футболі бувають різними, мене турбує те, як вони грають. Я зосереджений на їхніх слабких сторонах та на тому, як їх перемогти. Є дві гри, потрібно домінувати в цих матчах і досягти потрібного результату", – сказав Артета.

Поєдинок Ліги чемпіонів ПСВ – Арсенал пройде в Ейндговені на стадіоні Філіпс. Початок зустрічі – о 22:00. Анонс матчу — на Football.ua.