Реал Мадрид — Атлетіко Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Карло Анчелотті, головний тренер Реала Мадрид: "Наш останній спогад про Лігу чемпіонів на Бернабеу є особливим, і ми хочемо його повторити. У порівнянні з матчем проти Манчестер Сіті буде багато відмінностей. Атлетіко – більш вертикальна команда, тоді як Сіті більше зосереджений на володінні м'ячем. Однак це не змінить наш стиль. Ми знаємо, що матч буде напруженим, і відчуваємо, що все вирішиться в матчі-відповіді. Ми не можемо думати про те, щоб завоювати велику перевагу завтра – це неможливо, адже наш суперник виступає дуже добре, і ця дуель залишатиметься відкритою до самого кінця".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко Мадрид: "Це матч, сповнений взаємної поваги, проти великого суперника, який також поважає нас. Для Мадрида – це чудово, що обидві команди зійдуться в протистоянні, а для Іспанії – фантастично мати гарантовано одного представника в чвертьфіналі. Ми можемо насолодитися цим моментом. Це дуже важливий матч проти суперника, якого дуже поважають. Ми готові до всього, що нас чекає. Поєдинки такого рівня вирішуються в дрібницях. Ми вже бачили це у матчах проти Реала – як для них, так і для нас. Саме деталі є визначальними на цьому етапі. Команда, яка краще впорається з такими моментами, пройде до наступного раунду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Камавінга, Модрич, Чуамені — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор АТЛЕТІКО МАДРИД : Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Де Пауль, Ліно — Грізманн, Хуліан Альварес Не зіграють: Беллінгем, Себальйос, Карвахаль, Мілітао — Аспілікуета, Коке Під питанням: ... — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА