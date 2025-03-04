Реал Мадрид — Атлетіко Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

04 березня 2025

Реал Мадрид — Атлетіко Мадрид, Getty Images

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 4 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінуться місцевий Реал Мадрид та сусідський Атлетіко Мадрид, щоб визначити найкращу команду іспанської столиці у першому акті принципового протистояння.

РЕАЛ МАДРИД — АТЛЕТІКО МАДРИД

ВІВТОРОК, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридське дербі у плей-оф Ліги чемпіонів знову повертається на європейську арену! Реал Мадрид, 15-разовий чемпіон турніру, спробує зберегти свою історичну перевагу над Атлетіко у вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка. "Вершкові" вже чотири рази вибивали "матрацників" у рамках ЛЧ, включаючи два фінали та пам’ятний півфінал 2017 року. Втім, цього разу команда Карло Анчелотті має кадрові проблеми – через травму не зіграє Дані Себальйос, а лідер півзахисту Джуд Беллінгем пропустить матч через дискваліфікацію. Відсутність цих гравців може суттєво вплинути на контроль м’яча та креативність у центрі поля.

Попри певні кадрові проблеми, Реал Мадрид залишається потужною силою, особливо на рідному Сантьяго Бернабеу, де "бланкос" не програють у Лізі чемпіонів вже тривалий час, а головний тренер Карло Анчелотті неодноразово доводив свою здатність знаходити найнеординарніші рішення травмам на шляху до тріумфальних перемог. Вінісіус Жуніор і Родріго продовжують показувати високий рівень гри в атаці, а зірковий Кіліан Мбаппе доповнив цю й без того реактивну атакуючу лінію. У півзахисті не слід недооцінювати невловимого та невтомимого Феде Вальверде з його потенційною універсальною роллю — саме від нього буде залежати, наскільки господарям вдастся нав’язати свій стиль гри та спробувати знову змусити Атлетіко зазнати єврокубкової поразки.

Атлетіко Мадрид під керівництвом Дієго Сімеоне, яке добряче підсилилося влітку, спробує переписати історію та здолати Реал у плей-оф Ліги чемпіонів вперше в своїй історії. "Матрацники" вже дев’ять матчів не перемагали на Бернабеу у єврокубках, проте їхня форма дозволяє розраховувати на позитивний результат. Атлетіко не програє вже 10 матчів поспіль, що на вихідних дозволило команді Сімеоне випередити сусідів у таблиці Ла Ліги, і ця серія може стати ключовою у боротьбі за путівку до наступного раунду. Крім того, у команди немає таких серйозних кадрових втрат – відсутні лише досвідчені Сесар Аспілікуета та Коке.

Стабільність у захисті та небезпечні контратаки стануть головною зброєю Атлетіко. Антуан Грізманн та Хуліан Альварес демонструють чудову форму і можуть стати вирішальними гравцями цього протистояння — у разі чого є додаткова опція з Александером Серлотом із акцентом на гру другим поверхом. Слід також нагадати, що Атлетіко вже знає, як перемагати Реал у єврокубках – остання така перемога трапилася у Суперкубку УЄФА-2018. Чи вдасться "кольчонерос" повторити той успіх у більш важливому турнірі? Очікується напружена гра, в якій результат може вирішити один індивідуальний момент або тактичний хід тренера, хоча, здається, доля путівки до наступного раунду ЛЧ буде вирішуватися саме у другій частині цього мадридського протистояння.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55. Прохід "вершкових" до чвертьфіналу оцінюється в 1,66, а "матрацників" — у 2,23.
 

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Карло Анчелотті, головний тренер Реала Мадрид: "Наш останній спогад про Лігу чемпіонів на Бернабеу є особливим, і ми хочемо його повторити. У порівнянні з матчем проти Манчестер Сіті буде багато відмінностей. Атлетіко – більш вертикальна команда, тоді як Сіті більше зосереджений на володінні м'ячем. Однак це не змінить наш стиль. Ми знаємо, що матч буде напруженим, і відчуваємо, що все вирішиться в матчі-відповіді. Ми не можемо думати про те, щоб завоювати велику перевагу завтра – це неможливо, адже наш суперник виступає дуже добре, і ця дуель залишатиметься відкритою до самого кінця".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко Мадрид: "Це матч, сповнений взаємної поваги, проти великого суперника, який також поважає нас. Для Мадрида – це чудово, що обидві команди зійдуться в протистоянні, а для Іспанії – фантастично мати гарантовано одного представника в чвертьфіналі. Ми можемо насолодитися цим моментом. Це дуже важливий матч проти суперника, якого дуже поважають. Ми готові до всього, що нас чекає. Поєдинки такого рівня вирішуються в дрібницях. Ми вже бачили це у матчах проти Реала – як для них, так і для нас. Саме деталі є визначальними на цьому етапі. Команда, яка краще впорається з такими моментами, пройде до наступного раунду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Камавінга, Модрич, Чуамені — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор

АТЛЕТІКО МАДРИД : Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Де Пауль, Ліно — Грізманн, Хуліан Альварес

Не зіграють: Беллінгем, Себальйос, Карвахаль, Мілітао — Аспілікуета, Коке

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