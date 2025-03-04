ПСВ — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

У рамках першого матчу 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою у Нідерландах зустрінуться місцевий ПСВ та лондонський Арсенал.

ВІВТОРОК, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІОН ФІЛІПС, ЕЙНДГОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСВ повертається у плей-оф Ліги чемпіонів із великими надіями, адже спогади про тріумф над Ювентусом у минулому раунді ще свіжі. Команда з Ейндговена також черпає впевненість у перемозі над Ліверпулем 3:2 під час основного раунду, що демонструє їхню певну здатність конкурувати з провідними клубами Англії. Хоча нинішня форма ПСВ залишає бажати кращого – лише одна перемога у семи матчах чемпіонату – їхня положення на другій сходинці в Ередивізі залишається міцним, хоч про потенційне чемпіонство у Ейндговені поки не говорять.

Проте, кадрові втрати можуть стати серйозним викликом для господарів. Вони залишилися без Маліка Тілльмана, Рікардо Пепі та Сержіньйо Деста, а також ветерана Лукаса Переса. Відсутність цих гравців може безпосередньо вплинути на атакувальний потенціал ПСВ, тому тренерська тактика буде мати ключове значення у цьому протистоянні.

Арсенал вдруге поспіль виходить у плей-оф Ліги чемпіонів, і цього разу команда прагне зробити крок уперед після довгоочікуваного повернення у турнір. Лондонці вже долали ПСВ під час груповогу етапу в 2023 році, розгромивши їх 4:0 вдома та зігравши внічию 1:1 у Нідерландах. Втім, зараз підопічні Мікеля Артети переживають не найкращий період – у чотирьох останніх матчах вони здобули лише одну перемогу, а чемпіонські амбіції "канонірів" тануть з кожним туром АПЛ через стрімке збільшення відриву лідируючого Ліверпуля.

Крім проблем із формою, "каноніри" мають і серйозні кадрові втрати — ці два аспекти, звісно, дуже взаємопов'язані один із одним. На поле не вийдуть Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, Габріел Жезус та Кай Гаверц, що значно послаблює їхню атакувальну лінію. Утім, вже усі бачили, як Мікель Артета вимушено задіяв опорника Мікеля Меріно в якості центрфорварда — іноді навіть результативно, але відсутність голів у Арсеналу в трьох із чотирьох останніх матчах говорить сама за себе. Попри це, лондонці вважаються очевидними претендентами на вихід до чвертьфіналу на тлі майбутнього суперника. Можливо, тренерський штаб Арсеналу в цілому зробить основний акцент на Лігу чемпіонів?

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2,01, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 3,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45. Прохід "канонірів" до чвертьфіналу оцінюється в 1,17, а ейндговенців — у 5,00.