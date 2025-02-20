Гвардіола: Ман Сіті дуже добре виступає в Європі, як уболівальник Барси я волів би, щоб усе закінчилосяінакше проти Реала

Пеп пояснив причину провалу в ЛЧ.

Головний тренер Пеп Гвардіола прокоментував виліт команди від Реала в ЛЧ.

"Гадаю, ми дуже добре виступаємо в Європі. Ще 10-12 років тому нашої команди тут не було. І з того часу нам вдалося досягти дуже хороших результатів. Я не шкодую щодо виступів Ман Сіті в єврокубках.

Щороку ми були дуже близькі до перемоги. Думаю, зараз це важко зрозуміти, але ми були дуже хороші останніми роками проти Реала. Ми грали матчі, за підсумками яких можна сказати: Вау. Але ми не пройшли далі.

Вони були кращими. Тому вітаю їх та бажаю їм удачі. Як уболівальник Барси я волів би, щоб усе закінчилося не так. Але прийміть це. Коли команда краща, у спорті треба прийняти це та привітати її", – сказав тренер Ман Сіті.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола встановив особистий антирекорд за кількістю поразок протягом одного сезону.