Капелло: Серія A не справляється з високими темпами європейського футболу

Італієць розчарований вильотом італійських команд з ЛЧ.

Відомий італійський екстренер Фабіо Капелло прокоментував виліт італійських команд з Ліги чемпіонів.

"Мілан сам себе знищив шаленою витівкою Тео Ернандеса, але навіть у меншості Сержіу Консейсан міг би краще перебудувати гру. Наприклад, я б нізащо не прибирав Хіменеса.

Ми отримали ще один доказ того, що Серія A не справляється з високими темпами європейського футболу. У цьому плані чемпіонат Італії зробив крок назад після зростання у сезоні-2023/24", – сказав Капелло в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Мілан, Ювентус та Аталанта залишили турнір на стадії 1/16, програвши Фейєнорду (1:2), ПСВ (3:4) та Брюгге (2:5) відповідно.