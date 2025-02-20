Діаш: Реал заслужено пройшов далі

Португалець визнав перевагу "вершкових".

Центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш прокоментував поразку в матчі-відповіді у стиковому раунді Ліги чемпіонів від мадридського Реалу (1:3). Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Ми були недостатньо хороші. Тиснемо один одному руки і дивимося вперед. Нам багато чого потрібно поліпшити, ми повинні бути кращими. Такий футбол.

Очевидно, що в нашій свідомості розчарування, можливо, важче, ніж зазвичай, тому що ми не любимо програвати. Нам не подобається бути в такому становищі. Справа не тільки в тому, що ми звикли перемагати щороку, це просто наш менталітет, це наш спосіб життя, це повітря, яким ми дихаємо. Це завдає ще більше болю.

Ми не ставимося до цього легковажно. Єдиний спосіб виправитися і дивитися в майбутнє — це прийняти те, що сталося, адже ми були недостатньо хороші.

Я кажу це без будь-яких проблем, необхідно це прийняти. Це єдиний спосіб рухатися вперед та по-справжньому поглянути на себе збоку і зрозуміти, що ми повинні бути кращими.

Ми не були кращими за Реал. Тому, вони заслуговували на те, щоб пройти далі", — заявив Діаш.