Луїс Енріке: Матчі з таким дивовижним результатом — це пастка

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Брестом.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА розгромив Брест на власному полі та вийшов до наступного раунду змагань.

ПСЖ — Брест 7:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, я хотів би виділити команду Бреста. Проти них завжди важко грати. Це одна з найкращих команд Франції, без сумніву. Сьогодні ми були в повному порядку від самого початку. Проте ці матчі з таким дивовижним результатом — це пастка. Перший гол збив настрій Бреста відігратись, і ми в підсумку отримали більше моментів згодом.

Я думаю, було б краще запитати тренерів, які збираються грати проти нас, що вони думають про ПСЖ. Із цього й почнемо розмову. Основний раунд був несправедливим по відношенню до нас, тому що ми повинні були мати на п'ять очок більше і кваліфікуватися у вісімці найкращих.

Ми пройшли складний шлях. Це зробило нас сильнішими й підготувало до наступних раундів на виліт. Складніший, аніж ігри з Атлетіко, ПСВ, Арсеналом та Манчестер Сіті? Я не думаю, що в цьому змаганні є хтось простий серед суперників. Ми готові до будь-чого.

Тепер у мене є вибір. У наступному раунді я хотів би або Ліверпуль, або Барселону. Мені подобаються обидва ці варіанти.

Коли у вас є вболівальники, які завжди підтримують нас, завжди заповнюють стадіон, ніколи не перестають вітати незалежно від результату.... Найкращий спосіб проявити повагу до наших суперників — це грати якнайкраще.

Результат — це вже додана вартість перемоги. Брест — це команда високого рівня. Ми грали однаково, незалежно від результату, показуючи нашим суперникам, як важко проти них грати.

Я був злий на своїх гравців у перші хвилини, бо Брест міг забити. Після перемоги 7:0 здається смішним те, що я зараз кажу, але це так. Інколи матчі ускладнюються самі собою. Не дозволяй суперникам грати, забирай ініціативу, викладайся на всі сто відсотків і, якщо суперник кращий за тебе, то тоді вже так, просто привітай його.

У перші кілька хвилин були речі, які мені не сподобалися. Матч закінчився з нашим першим голом. А міг би стати іншим. Грати за ПСЖ непросто, і це ніколи не буде легко. Я завжди хочу, щоб гравці були готові", — заявив іспанський фахівець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен зіграє проти англійського Ліверпуля або каталонської Барселони, що має визначити жеребкування.