ПСЖ познущався над Брестом та вирушив до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Луїса Енріке вирішила не жаліти коллег за французьким чемпіонатом, забивши більше, ніж у першій зустрічі.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен у французькому дербі приймав на своєму Брест, який у першій зустрічі парижани розгромили з рахунком 3:0.

Утім, на тлі цього поєдинку домашній розгром здався б для гравців Брест ще прийнятним результатом, оскільки на останок гравці паризького гранду попрощалися з "піратами" сімома забитими "сухими" голами.

Загальний рахунок 10:0 на користь підопічних Луїса Енріке, для яких ця стадія плей-оф ЛЧ вийшла легкою прогулянкою.

ПСЖ - Брест 7:0 (перший матч — 3:0)

Голи: Баркола, 20, Кварацхелія, 39, Феррейра, 59, Дуе, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлю, 86

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо (Кімпембе, 72), Мендеш — Невеш (Маюлю, 72), Феррейра, Руїс (Кан Ін, 60) — Баркола (Матіаш Рамуш, 61), Дембеле (Дуе, 60), Кварацхелія

Брест: Кудер — Зогбе, Фернандеш (Камара, 60), Шардонне, Кулібалі, Айдара (Ле Кардіналь, 70) — Лаже, Ліс-Мелу (Серж Мартен, 82), Февр (Думбія, 70), Сіма — Бальде (Маньєтті, 60)

Попередження: Айдара, Кардіналь