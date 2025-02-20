ПСЖ — Брест 7:0 Відео голів та огляд матчу 19.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА парі Сен-Жермен ще раз обіграв Брест на власному полі й пройшов до наступної стадії турніру.

Після перемоги на виїзді 3:0, команда Луїса Енріке все одно знайшла, чим себе зайняти на власному полі.

ПСЖ влаштував справжній розгром суперникам, забивши двічі до перерви й аж п’ять разів після відпочинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Брест у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСЖ — Брест 7:0 (перший матч — 3:0)

Голи: Баркола, 20, Кварацхелія, 39, Феррейра, 59, Дуе, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлю, 86

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо (Кімпембе, 72), Мендеш — Невеш (Маюлю, 72), Феррейра, Руїс (Кан Ін, 60) — Баркола (Матіаш Рамуш, 61), Дембеле (Дуе, 60), Кварацхелія

Брест: Кудер — Зогбе, Фернандеш (Камара, 60), Шардонне, Кулібалі, Айдара (Ле Кардіналь, 70) — Лаже, Ліс-Мелу (Серж Мартен, 82), Февр (Думбія, 70), Сіма — Бальде (Маньєтті, 60)

Попередження: Айдара, Кардіналь