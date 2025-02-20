Ланг: Неймовірно, що ПСВ втрачає так багато очок у чемпіонаті

Форвард ПСВ прокоментував перемогу над Ювентусом.

Нідерландський ПСВ напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв туринський Ювентус на власному полі та вийшов до наступного раунду змагань.

ПСВ — Ювентус 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "селян" Ноа Ланг прокоментував виступ власної команди.

"У дитинстві ти можеш тільки мріяти про такі ночі Ліги чемпіонів. Публіка настільки підтримувала нас, що ми просто не могли грати погано. Це давало нам енергію, і ми хотіли зробити їх щасливими. Уболівальники зіграли велику роль у цій перемозі.

Наш виступ справді був рівня Ліги чемпіонів. Ми можемо відштовхуватись від цього. Якщо ми перенесемо цей досвід ще й у Ередивізі, ніхто не зможе нас зупинити.

Із нашою якістю неймовірно, що ми втрачаємо так багато очок у чемпіонаті. Я думаю, що сьогоднішній день — це величезний поштовх для нас. Іноді ми підсвідомо думаємо, що все буде добре, але це не так. Ця розслабленість має зникнути. Це наша відповідальність як гравців. Це не залежить від тренера, тому що Петер Бош — топ-тренер.

Я – немов дизельний двигун, я набираю оберти прямо на полі за ходом гри. Я не дуже добре почав, але в другому таймі я показав свій рівень. Пас на Івана Перішича прийшов якраз вчасно, і він також чудово його прийняв. Це був чудовий гол. Я шкодую, що не забив сам наприкінці другого тайму", — заявив нідерландський виконавець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ зіграє проти лондонського Арсеналу або міланського Інтера, що має визначити жеребкування.