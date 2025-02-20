ПСВ — Ювентус 3:1 Відео голів та огляд матчу 19.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ у овертаймі обіграв туринський Ювентус на власному полі й пройшов до наступної стадії турніру.

Господарі мли відігравати перевагу суперників у один м’яч після першої гри, і за підсумками стартової половини зустрічі були явно далеко від цієї мети.

Проте після перерви це вже був геть інший ПСВ у плані атаки, і туринці зрештою пропустили двічі, чим уже поставили під сумнів свою подальшу участь у турнірі.

Далі — більше, Ювентус пізнім голом перевів гру в овертайм, але на його початку знову пропустив, і більше відігратись не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Ювентус у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

ПСВ — Ювентус 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Перішич, 54, Сайбарі, 74, Фламінго, 98 — Веа, 63

ПСВ: Бенітес — Ледезма, (Маласія, 78), Фламінго, Боскальї (Обіспо, 106), Жуніор — Веерман (Нагало, 115), Схаутен (Тіл, 72), Сайбарі — Перішич (Бакайоко, 85), де Йонг, Ланг (Дріуш, 115).

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга (Камб’язо, 12, Мбангула, 91), Келлі — Копмейнерс (Савона, 77), Локателлі (Тюрам, 77) — Консейсан (Їлдиз, 77), Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані (Влахович, 90).

Попередження: Схаутен — Гатті, Савона, Їлдиз