ПСВ у овертаймі вибив Ювентус із Ліги чемпіонів

Одразу три з чотирьох італійських команд у Лізі чемпіонів припинили боротьбу в раунді плей-оф уже на попередньому етапі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ПСВ — Ювентус 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Перішич, 54, Сайбарі, 74, Фламінго, 98 — Веа, 63



ПСВ: Бенітес — Ледезма, (Маласія, 78), Фламінго, Боскальї (Обіспо, 106), Жуніор — Веерман (Нагало, 115), Схаутен (Тіл, 72), Сайбарі — Перішич (Бакайоко, 85), де Йонг, Ланг (Дріуш, 115).



Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга (Камб’язо, 12, Мбангула, 91), Келлі — Копмейнерс (Савона, 77), Локателлі (Тюрам, 77) — Консейсан (Їлдиз, 77), Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані (Влахович, 90).



Попередження: Схаутен — Гатті, Савона, Їлдиз