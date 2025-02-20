Бош: На мить я злякався реакції Перішича, коли замінив його

Керманич ПСВ прокоментував перемогу над Ювентусом.

Нідерландський ПСВ напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв туринський Ювентус на власному полі та вийшов до наступного раунду змагань.

ПСВ — Ювентус 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "селян" Петер Бош прокоментував виступ власної команди.

"Безумовно, я теж не проходжу через такі випробування кожен день. Це був особливий матч. Ми грали добре і перемогли заслужено, та ще й у своєму стилі. Я задоволений цим.

Чесно кажучи, так, мені приносить додаткове задоволення подібна перемога. Емоції після гола Перішича були прекрасними, вау! Зрештою, це футбол. Такі голи — це те, заради чого люди приходять на стадіон.

Іван? У нього просто шалений досвід. На мить я злякався його реакції, коли замінив його. Він був виснажений ущент, але він не з тих, хто це визнає. Його удар був дійсно чудовим. М'яч відскочив, що ускладнило завдання, але він усе одно прийняв його під удар.

Серед іншого, ми добре почали, наважилися грати у сміливий футбол, бо якщо ви граєте тільки в довгий м'яч, ви ніколи не виграєте в гру. У якийсь момент нам стало трохи важче, але в другому таймі ми знову чудово відновились.

Це був дійсно командний виступ сьогодні. Ми боролись, особливо у овертаймі, де ми вийшли з-під тиску як команда. Компліменти також і тим, хто вийшов на заміну. Важко виходити на заміну в такій грі, але всі гравці багато для нас значать.

Дві нідерландські команди в 1/8 фіналу? Це дуже особливий випадок, тому що з точки зору бюджету ми не наближаємось до великих країн. Я дуже радий за наш футбол. Ми здобули цю перепустку, і Феєнорд також пройшов далі", — заявив нідерландський фахівець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ зіграє проти лондонського Арсеналу або міланського Інтера, що має визначити жеребкування.