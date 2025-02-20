Локателлі: Ювентус сам відмовився від виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Півзахисник Ювентуса прокоментував поразку від ПСВ.

Напередодні туринський Ювентус в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився нідерландському ПСВ на полі суперників.

ПСВ — Ювентус 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Старої Синьйори" Мануель Локателлі прокоментував виступ власної команди.

"Мені боляче, тому що все було в наших руках, але в підсумку ми самі відмовились від виходу до 1/8 фіналу.

Ми всі несемо відповідальність, тепер ми повинні об'єднатись і вийти з цієї ситуації. Пояснення цієї невдачі? Я не маю його зараз.

Вони грали краще за нас і більше хотіли пройти далі: усі розмови завжди закінчуються на полі, решта — просто інформаційний галас.

Ми повинні подивитись один одному у вічі і зрозуміти, у чому були проблеми. У клуба мають спитати за цей результат. Ми, гравці, повинні думати про те, щоб зробити все можливе, починаючи від наступного матчу проти Кальярі, аби це виправити. Ми повинні повернутись до Ліги чемпіонів наступного року.

Я не думаю, що тут є про що ще говорити. Ми повинні дивитися один одному у вічі, і тільки працюючи разом ми зможемо подолати ці неприємні моменти", — заявив італійський виконавець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ зіграє проти лондонського Арсеналу або міланського Інтера, що має визначити жеребкування.