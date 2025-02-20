Мотта: Перетравлювати поразку завжди боляче

Керманич Ювентуса прокоментував поразку від ПСВ.

Туринський Ювентус напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився нідерландському ПСВ на полі суперників.

ПСВ — Ювентус 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Чому здавалось, що ПСВ більше хотів пройти кваліфікацію? Я з цим твердженням не згоден. Вони, особливо після рахунку 1:1, наполегливіше пресингували і мали перевагу, але ми створили гольовий момент Влаховича, і це була відкрита гра до останнього. Ми намагались досягти мети, але ми мали більше боротись.

Слова Локателлі? Я повинен слухати, коли говорять мої гравці, але ми нічого нікому не віддавали. Ми намагались, зрештою, ми просто не були кращими за них упродовж усього матчу, і вони заслужили пройти далі.

Ми зробили три вимушені заміни: спочатку Ренато Вейга, потім Тен Копмейнерс, а також Андреа Камб’язо. Інші зміни прийшли, щоб допомогти команді, як завжди, але цього разу було набагато складніше перемогти.

Завтра ми відновимо свої тренування і гратимемо в чемпіонаті. Ми поїдемо до Кальярі і ми знаємо, що там теж буде непросто. Сьогодні ми побачили, що це в цьому турнірі у всіх дуже високий рівень, із від завтрашнього дня ми вирушаємо на підготовку до наступної гри.

Перетравлювати поразку завжди боляче, і коли ти не рухаєшся вперед турнірними сходами — це теж боляче, але це частина роботи, і потрібно одразу ж повернутись думками на землю", — заявив італійський фахівець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ зіграє проти лондонського Арсеналу або міланського Інтера, що має визначити жеребкування.