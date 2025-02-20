Бернарду Сілва: Манчестер Сіті далеко не на тому рівні, щоб змагатись із Реалом

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Напередодні англійський Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу на полі суперників.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Я б не сказав, що це було приниження, але суперники були набагато кращими, тож вони заслуговували на цю перемогу.

Ми далеко не на тому рівні, на якому повинні бути, щоб змагатись із командами такого рівня. Ми вилетіли з чемпіонських перегонів у Прем'єр-ліги, тепер — із Ліги чемпіонів. Ми навіть не наблизились до досягнення наших великих цілей. Ми дуже розчаровані.

Тепер ми спробуємо знайти рішення, ми будемо працювати щодня, і наступного року ми хочемо бути сильнішими і боротися за ці змагання. Це те, до чого ми привчили людей: бути конкурентоспроможними і намагатись вигравати цей турнір", — заявив португальський виконавець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.