Шмейхель: Футбол іноді буває жорстокою грою

Голкіпер Селтіка прокоментував нічию проти Баварії.

Напередодні шотландський Селтік у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти мюнхенської Баварії на полі суперників та вилетів із розіграшу турніру.

Баварія — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "кельтів" Каспер Шмейхель прокоментував виступ власної команди.

"Відчуваємо розчарування та розпач. Я думаю, що це був героїчний виступ із нашого боку, дуже хоробрий. Але футбол іноді буває жорстокою грою, ось які емоції я зараз відчуваю.

Я насолоджувався кожною миттю на полі, тому ще 30 хвилин все складалось для нас пречудово. Але не судилось.

Зараз багато розчарування. Але я думаю, що коли ми зробимо крок назад у наступні кілька днів і проаналізуємо той факт, що ми поступились Баварії і розчаровані лише нічийним результатом гри. Я думаю, що це багато про що говорить, коли ви думаєте про те, із чого ми почали змагання і куди ми в підсумку дійшли.

Це багато говорить про команду і шлях, який ми подолали, і це стане нам у нагоді в майбутньому.

Ми показали, що ми — хороша футбольна команда. Ми показали, що ми команда, яка вчиться на своїх помилках. Ми подолали довгий та важкий шлях. Як я вже сказав, я думаю, що все це стане нам у нагоді в майбутньому.

Якщо ви подивитесь на наш шлях, то ми розпочали його з перемоги 5:1, що вже було приголомшливо. Потім нас розгромили 1:7, після чого довелося їхати на виїзд до Аталанти, яка забивала всім, а ми не дозволили їм забити у наші ворота. Це була ще одна наша хороша перемога.

Ми постійно розвиваємось, постійно вчимось, і я думаю, що це найважливіше для майбутнього, тому що у нас багато молодих гравців, які ще не грали на цьому етапі, на цьому рівні, із таким тиском. Це важка крива навчання, але в довгостроковій перспективі вона, імовірно, буде хорошою", — заявив данський виконавець.

У наступному раунді змагань мюнхенська Баварія зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.