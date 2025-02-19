Баварія — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія насилу вирвала нічию на останніх хвилинах проти Селтіка, що дозволило мюнхенцям пройти до наступної стадії турніру.

Шотландський колектив шокував німецький гранд на 63-й хвилині після гола Кюна, який зрівняв рахунок у двоматчевому протистоянні, проте Альфонсо Девіс у компенсований до другого тайму час врятував Баварію від овертаймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Селтік у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баварія — Селтік 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Девіс, 90+4 — Кюн, 63



Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала (Мюллер, 90+5), Гнабрі — Кейн (Коман, 46).



Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Шлупп — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн (Ян Хен Чжун, 69), Маеда, Жота (Айда, 60).