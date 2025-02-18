Баварія ледь подужала Селтік на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Венсана Компані ризикувала піти в овертайми на власному полі, проте забила на останніх секундах.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Баварія — Селтік 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Девіс, 90+4 — Кюн, 63



Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала (Мюллер, 90+5), Гнабрі — Кейн (Коман, 46).



Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Шлупп — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн (Ян Хен Чжун, 69), Маеда, Жота (Айда, 60).



Попередження: