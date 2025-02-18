Баварія ледь подужала Селтік на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
18 лютого 2025
Команда Венсана Компані ризикувала піти в овертайми на власному полі, проте забила на останніх секундах.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Селтік 1:1 (перший матч – 2:1)
Голи: Девіс, 90+4 — Кюн, 63
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала (Мюллер, 90+5), Гнабрі — Кейн (Коман, 46).
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Шлупп — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн (Ян Хен Чжун, 69), Маеда, Жота (Айда, 60).
Попередження: